Manavgat’ta korkutan trafik kazası: Ticari taksiye çarptı

KAZA, saat 08.30 sıralarında Manavgat’ın Side Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayşe R. idaresindeki 07 JZ 670 plakalı hafif ticari araç, Kazım Karabekir Caddesinde Mustafa G. idaresindeki 07 J 0283 plakalı ticari taksiye kavşakta yandan çarptı. Kazanın şiddetiyle savrularak devrilen takside, aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi ile diğer araç sürücü Ayşe R. yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken yaralılardan Ali A., Ulaş A., Eren Ulaş A., Pınar A., İclal Ersu E., Irmak Büşra A., Derya E. ve Ezel S. Manavgat Özel Yaşam Hastanesine, Ayşe R. ise Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.