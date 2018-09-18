Manavgat'ta korkutan orman yangını

Manavgat'ta gece çıkan orman yangınında 7 dönüm zarar gördü.

Manavgat'ta korkutan orman yangını
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MANAVGAT'IN Karaöz Mahallesi İyelerbeleni mevkisinde dün saat 23.00 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Yerleşim yerine 300 metre mesafede başlayan yangına Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nden 6 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracının da aralarında bulunduğu 16 araç, 33 orman personeli ve vatandaşlar müdahale etti.

Yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınan yangında toplam 7 dönüm orman alanı zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2018, 11:12
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