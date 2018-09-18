Manavgat'ta korkutan orman yangını

MANAVGAT'IN Karaöz Mahallesi İyelerbeleni mevkisinde dün saat 23.00 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Yerleşim yerine 300 metre mesafede başlayan yangına Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nden 6 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracının da aralarında bulunduğu 16 araç, 33 orman personeli ve vatandaşlar müdahale etti.

Yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınan yangında toplam 7 dönüm orman alanı zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2018, 11:12