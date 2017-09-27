Manavgat’ta korkutan çöplük yangını

MANAVGAT'IN her noktasından görülebilen alevler ve Manavgat’ın üzerini kaplayan dumanlar vatandaşları endişelendirirken yangına Manavgat Belediyesine ait çok sayıda iş makinesi ve Antalya Büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. İş makineleri yangının etrafını sarmak suretiyle yanan bölgelerin üzerini toprakla kapatırken itfaiye ekipleri su sıkarak soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Belediye yetkilileri yangının çıkış nedeninin bilinmediğini, oteller tarafından eskiden çöplük olarak kullanılan bölgeye bırakılan kurumuş ağaç ve otların yangının büyümesine neden olduğunu bundan dolayı da kontrol altına alınmasının uzun sürdüğünü dile getirdi.