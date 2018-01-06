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Manavgat'ta çakmakla oynayan çocuk evi yaktı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çakmakla oynayan 2 yaşındaki çocuk anneannesinin evini yaktı. Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, 4 kişi yaralandı.

Manavgat'ta çakmakla oynayan çocuk evi yaktı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çakmakla oynayan 2 yaşındaki çocuk anneannesinin evini yaktı. Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, 4 kişi yaralandı.

06 Ocak 2018 Cumartesi 16:00
Manavgat'ta çakmakla oynayan çocuk evi yaktı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Manavgat’ın Yukarı Hisar Mahallesi Şelale Caddesi üzerindeki Yüksel Ünal’a ait binanın 2. katında yangın çıktı. Serpil Taş’ın 3 çocuğu ve torunuyla birlikte kiracı olarak oturduğu evde çıkan yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürülürken, yangının çıktığı oda eşyalarla birlikte tamamen yandı.

Evin diğer bölümleri de yangından etkilendi
Yangının çıktığını görerek itfaiyeyi arayan yan komşu “Küçük çocuk elinde çakmakla oynarken birden elindeki poşet tutuştu ve perde yanmaya başladı. Hemen itfaiyeyi arayarak haber verdim” dedi.
Yangın sırasında evde bulunanlar kendilerini dışarıya atarak bir facia yaşanmasının önüne geçerken, yangından etkilenen biri bayan 4 kişiden 3’ü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine 1 kişi de özel Yaşam Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son Güncelleme: 06.01.2018 16:21
Anahtar Kelimeler:
AntalyaManavgat
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