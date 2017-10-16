Manavgat’ta aynı gece 5 ayrı orman yangını

İLK yangın Bucakşeyhler Mahallesi Bucak mevkisinde ormanlık alanda çıktı. Yangın Manavgat Orman İşletme Ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü. Bir dönümlük alanın zarar gördüğü yangının ardından Ulukapı Mahallesi Tülüben mevkiinde tarım arazisinde yangın çıktı. Yangın poyrazında etkisiyle kısa sürede etrafa yayıldı. Yangına çok sayıda orman işletmeye ait arozözler ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak yakında bulunan evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında zeytin ağaçları ve çam ağaçlarının bulunduğu 15 dönümlük alan zarar gördü.

Ulukapı’daki yangının soğutma çalışmaları devam ederken Dolbazlar Mahallesinde arazi yangını haberi geldi. Büyümden kısa sürede söndürülen yangında yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü.

Manavgat’ta gece yarısı ise Değirmenli Mahallesi Selimli mevkisinde orman yangını çıktı. Poyrazında etkisiyle büyüyen yangın Ulukapı Bardaklar mevkisine doğru ilerledi. Yangına, Manavgat, Taşağıl, Serik, Alanya ve Akseki’den toplam 25 arozöz, 2 dozer, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçları ve çok Büyükşehir ve Manavgat belediyelerine ait çok sayıda su tankeri ile müdahale edildi. Bir saatte kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürerken, yaklaşık 10 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Manavgat’ta ayrıca Taşkesiği mezarlığında da yangın çıktığı, orman işletme ekiplerinin müdahale sonucunda kısa sürede söndürüldüğü bildirildi.

Diğer taraftan sabah saatlerinde orman işletmesi yangın söndürme ekiplerinin Değirmelni Selimli ve Ulukapı Bardaklar mevkiindeki soğutma çalışması ve yangın nöbeti devam ediyordu. Manavgat’ta Poyraz’ın 2 gün daha etkili olmasının beklendiği bildirildi.