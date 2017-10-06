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Manavgat'ta Alman turist boğularak can verdi

Manavgat'ta havuzda boğulma tehlikesi geçiren Alman turist kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Manavgat'ta Alman turist boğularak can verdi

Manavgat'ta havuzda boğulma tehlikesi geçiren Alman turist kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

06 Ekim 2017 Cuma 13:43
Manavgat'ta Alman turist boğularak can verdi
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EDİNİLEN bilgiye göre, Manavgat’ın Çolaklı Mahallesi’nde bulunan bir otelin havuzuna arkadaşıyla giren Alman turist Wurm Hildegard (68) yüzerken boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekiler tarafından havuzdan çıkartılan Alman turist ilk müdahalenin ardından ambulans ile Özel Akdeniz Hastanesine kaldırıldı. Hildegard, yoğun bakım ünitesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Wurm Hildegard’in cesedi Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Son Güncelleme: 06.10.2017 13:54
Anahtar Kelimeler:
ManavgatÇolaklıWurm HildegardAlman Turist
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