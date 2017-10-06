Manavgat'ta Alman turist boğularak can verdi

EDİNİLEN bilgiye göre, Manavgat’ın Çolaklı Mahallesi’nde bulunan bir otelin havuzuna arkadaşıyla giren Alman turist Wurm Hildegard (68) yüzerken boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekiler tarafından havuzdan çıkartılan Alman turist ilk müdahalenin ardından ambulans ile Özel Akdeniz Hastanesine kaldırıldı. Hildegard, yoğun bakım ünitesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Wurm Hildegard’in cesedi Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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