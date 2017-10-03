Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 25°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
103988
ALTIN
146.495
DOLAR
3.5743
STERLİN
4.7392
EURO
4.2038
En sinsi öldüren hastalık: Aort anevrizması
En sinsi öldüren hastalık: Aort...
4 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
4 Ekim 2017 Alanya -...
Depresyon kanserle mücadeleyi zorlaştırıyor!
Depresyon kanserle mücadeleyi zorlaştırıyor!
banner468

Manavgat’ta 2 ayrı orman yangını

Manavgat'ta 2 ayrı noktada çıkan orman yangınlarında 15 dönümlük alan zarar gördü.

Manavgat’ta 2 ayrı orman yangını

Manavgat'ta 2 ayrı noktada çıkan orman yangınlarında 15 dönümlük alan zarar gördü.

03 Ekim 2017 Salı 18:25
Manavgat’ta 2 ayrı orman yangını
banner404

EDİNİLEN bilgiye göre, ilk yangın Manavgat’a bağlı Örenşehir Mahallesi’nde ormanlık alanda çıktı. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken Karakaya Mahallesi’nde Bahçederesi mevkiinde de ormanlık alanda yangın çıktı. 2 yangın helikopteri, 1 dozer, 10 arazöz ve yaklaşık 50 işçinin müdahale ettiği yangınlar yerleşim yerlerine ve seraların bulunduğu bölgeye ulaşmadan kontrol altına alındı.

Her iki yangın bölgesinde de soğutma çalışmaları devam ederken toplam 15 dönüm ormanlık alanın yangından zarar gördüğü bildirildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
ManavgatOrman Yangını
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tütüncü'den 'Atatürk heykeli' açıklaması
Tütüncü'den 'Atatürk heykeli' açıklaması
Alanya Temsilcisi Babalık tekrar büyük kongre delegesi
Alanya Temsilcisi Babalık tekrar büyük kongre delegesi
Ağaca yıldırım düştü
Ağaca yıldırım düştü

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim