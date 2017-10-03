Manavgat’ta 2 ayrı orman yangını

EDİNİLEN bilgiye göre, ilk yangın Manavgat’a bağlı Örenşehir Mahallesi’nde ormanlık alanda çıktı. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken Karakaya Mahallesi’nde Bahçederesi mevkiinde de ormanlık alanda yangın çıktı. 2 yangın helikopteri, 1 dozer, 10 arazöz ve yaklaşık 50 işçinin müdahale ettiği yangınlar yerleşim yerlerine ve seraların bulunduğu bölgeye ulaşmadan kontrol altına alındı.
Her iki yangın bölgesinde de soğutma çalışmaları devam ederken toplam 15 dönüm ormanlık alanın yangından zarar gördüğü bildirildi.
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