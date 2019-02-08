Manavgat Ziraat Odası Başkanı Metin güven tazeledi

MANAVGAT Ziraat Odasının olağan genel kurul toplantısı Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Genel kurula Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Halimoğlu, CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar, İYİ Parti İlçe Başkanı Hatice Avcı, Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Özcan, Manavgat Servisçiler Odası Başkanı Mustafa Aydın, MASİAD Başkanı Mücahit Tatar, Manavgat Süt Üreticileri Birliği Başkanı Bilal Ay, Manavgat Esnaf Kredi Kooperatif Başkanı Salim Aksoy, delegeler ve çok sayıda davetli katıldı.

Genel kurul öncesinde Rasim Metin, yaptığı çalışmalar ve hizmetleri anlattı. Manavgat Ziraat Odası olarak Türkiye’de ilklere imza attıkları ifade eden Metin, odalarının her yerde örnek gösterildiğini söyledi.

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit de Manavgat Ziraat Odasının örnek bir oda olduğunu belirterek başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Yeni yönetim kurulu

İbrahim Kendiroğlu’nun divan başkanlığına seçildiği genel kurula, 3 dönemdir başkanlığı yürüten Rasim Metin yeni dönem içinde tek liste seçime gitti. Genel kurulda 105 delegeden 103’ü sandıkta oy kullanırken, kullanılan oylardan 4’ü geçersiz sayıldı. Manavgat Ziraat Odası’nın 21 kişilik meclis seçiminin ardından yönetim kurulu belirlendi. Rasim Metin Başkanlığındaki MZO’da yenin yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Şadi Çetin, Hasan Sevinç, Hasan Hüseyin Coşar, Ahmet Karahan, Abidin Ay, Mehmet Şeker.

Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2019, 09:11