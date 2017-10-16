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Manavgat Titreyengöl’de korkutan balık ölümleri

Manavgat Sorgun Mahallesi'nde bulunan Titreyengöl’de son günlerde meydana gelen balık ölümleri endişe veriyor

Manavgat Titreyengöl’de korkutan balık ölümleri

Manavgat Sorgun Mahallesi'nde bulunan Titreyengöl’de son günlerde meydana gelen balık ölümleri endişe veriyor

16 Ekim 2017 Pazartesi 16:18
Manavgat Titreyengöl’de korkutan balık ölümleri
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OTELLERİNDEN denize ulaşmak için Titreyengöl kenarındaki yolu kullanan ve akşam Titreyengöl çevresine yürüyüşe çıkan turistler gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Manavgat ırmağından gelen tatlı su ve denizden makinalar aracılığıyla basılan tuzlu suyun birleşmesiyle titreyen bir görünüm aldığı için Titreyengöl olarak adlandırılan tabiat harikası gölde yaşanan ve nedeni belli olmayan balık ölümleri için henüz bir açıklama yapılmadı.

Balık ölümlerinin göle bazı şahıslar veya gölün çevresinde bulunan çok sayıda turistik tesisten göle kimyasal bırakılması sonucunda meydana gelmiş olabileceği iddia edilirken gölün üzerinde Alabalık, Kefal ve Levrek türü tatlı su balıkları içerisinde 1-2 kilogramı bulan ölü balıklar dikkat çekiyor.

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