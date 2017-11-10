Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 17°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
110246
ALTIN
159.990
DOLAR
3.8646
STERLİN
5.0868
EURO
4.5015
Her gün en az bir fincan kahve içmeniz için 10 sebep
Kahve içmeniz için 10 sebep
Motor ustasından çarpıcı buluş
Motor ustasından çarpıcı buluş
Cilt kanserini teşhis eden ucuz cihaza ödül
Cilt kanserini teşhis eden ucuz...
banner468

Manavgat'ta vatandaşın yüzünü güldüren anlaşmazlık

Antalya Manavgat'ta fırın ile market sahipleri arasındaki anlaşmazlık vatandaşa yaradı

Manavgat'ta vatandaşın yüzünü güldüren anlaşmazlık

Antalya Manavgat'ta fırın ile market sahipleri arasındaki anlaşmazlık vatandaşa yaradı

10 Kasım 2017 Cuma 10:20
Manavgat'ta vatandaşın yüzünü güldüren anlaşmazlık
banner404

MARKET sahibi, fırıncı ile arasında çıkan tartışmanın ardından başka bir ilçedeki fırından ekmek alarak daha ucuza satmaya başladı.

Manavgat’ta aynı zamanda Çeltikçi Mahalle Muhtarı olan market sahibi Ömer Ünal, ilçedeki diğer fırınlarla anlaşamadı. Kaymakam ile görüşen ve bir sonuç alamayan market sahibi, ilçede kendisine ekmek verecek fırın bulamayınca çareyi başka bir ilçeden ekmek getirtmekte buldu. Ünal, Serik’ten getirdiği ekmeği 1,25 lira yerine 1 liradan satmaya başladı. Ünal, "Bu durumdan en karlı çıkan şüphe yok ki müşterilerimiz oldu. Manavgat’ta 4 ekmek alabileceği para ile marketimizden 5 ekmek alabiliyor. Sadece Çeltikçi Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlarımız değil, komşu mahalleler Aşağı Işıklar, Demirciler, Ulukapı, Değirmenli gibi mahallelere giden vatandaşlarımız da ekmeğini Manavgat yerine Çeltikçi’den alarak evine gidiyor. Ekmek alan vatandaşımız yanında mutlaka bir şeyler alıyor. Manavgat’taki fırıncılar hatalarını anlayıncaya kadar Serik’ten ekmek getirmeye devam edeceğim. Bugünden itibaren Manavgat merkezden bazı marketçi arkadaşlar da benimle birlikte Serik’ten ekmek getirme kararı aldı. Böylelikle ucuz ekmekten daha fazla vatandaşımız yararlanacak" diye konuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
MarketçiFırıncıEkmek Parası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaleiçi restorasyonu başlıyor
Kaleiçi restorasyonu başlıyor
Manavgat'ta park halindeki kamyona arkadan çarptı, ölümden döndü
Manavgat'ta park halindeki kamyona arkadan çarptı, ölümden döndü
'Sağlıklı yaşam önceliğimizdir'
'Sağlıklı yaşam önceliğimizdir'

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim