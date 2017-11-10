Manavgat'ta vatandaşın yüzünü güldüren anlaşmazlık

MARKET sahibi, fırıncı ile arasında çıkan tartışmanın ardından başka bir ilçedeki fırından ekmek alarak daha ucuza satmaya başladı.

Manavgat’ta aynı zamanda Çeltikçi Mahalle Muhtarı olan market sahibi Ömer Ünal, ilçedeki diğer fırınlarla anlaşamadı. Kaymakam ile görüşen ve bir sonuç alamayan market sahibi, ilçede kendisine ekmek verecek fırın bulamayınca çareyi başka bir ilçeden ekmek getirtmekte buldu. Ünal, Serik’ten getirdiği ekmeği 1,25 lira yerine 1 liradan satmaya başladı. Ünal, "Bu durumdan en karlı çıkan şüphe yok ki müşterilerimiz oldu. Manavgat’ta 4 ekmek alabileceği para ile marketimizden 5 ekmek alabiliyor. Sadece Çeltikçi Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlarımız değil, komşu mahalleler Aşağı Işıklar, Demirciler, Ulukapı, Değirmenli gibi mahallelere giden vatandaşlarımız da ekmeğini Manavgat yerine Çeltikçi’den alarak evine gidiyor. Ekmek alan vatandaşımız yanında mutlaka bir şeyler alıyor. Manavgat’taki fırıncılar hatalarını anlayıncaya kadar Serik’ten ekmek getirmeye devam edeceğim. Bugünden itibaren Manavgat merkezden bazı marketçi arkadaşlar da benimle birlikte Serik’ten ekmek getirme kararı aldı. Böylelikle ucuz ekmekten daha fazla vatandaşımız yararlanacak" diye konuştu.