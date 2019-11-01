Manavgat'ta Uluslararası Futbol Turnuvası başladı

MANAVGAT'IN Kumköy Turizm Merkezi'nde başlayan turnuvada U10, U11, U12, U13, U14 ve U16 kategorilerinde aralarında Beşiktaş, Antalyaspor, Manavgat Belediyespor, Lokomotiv Moskova, Lokomotiv Taşkent, FC Lyon'un da bulunduğu 43 takımdan 600 sporcu mücadele ediyor. 2004 ve 2011 arasında doğan geleceğin futbol yıldızlarının katıldığı turnuva 3 Kasım'da sona erecek. Turnuva son gün dereceye giren takımların kupalarının da verileceği gala gecesiyle sona erecek.Turnuvanın bu sene 3'üncüsünü düzenlediklerini belirten MAD Spor Başkanı Mehmet Ali Dersinlioğlu, "Bu turnuvada 43 takıma ulaştık. Bu takımların da 38'i yabancı. Turnuvada 600 geleceğin futbolcusu mücadele ediyor. Yani çok ciddi bir katılımcı sayısına ulaştık" dedi.Turnuvanın Rus organizatörlerinden Alexey Schepinov, turnuvada Rusya'dan 10 takımın yer aldığını belirterek, "10 takımın 6 tanesi Moskova'dan, 4 tanesi de Soçi'den katılıyor. Bunun yanı sıra Türkmenistan ve Özbekistan'dan futbol takımları da turnuvada mücadele ediyor" diye konuştu.Lokomotiv Taşkent'in sorumlusu Mirafzal Feyrullaev, turnuvaya ikinci defa katıldıklarını belirterek, "Çocukların tecrübelerinin artması için geldik. Geçen yıl düzenlenen turnuvaya da katılmıştık. Burada amacımız çocukların tecrübelerinin artması. Başka turnuvalara da katılmayı düşünüyoruz" dedi.Manavgat Futbol Akademisi'nden Engin Tüter, geçen yılki turnuvada takımın başarılı olduğunu anlatarak, "Geçen yapılan turnuvada çocuklarımız çok iyi işler yaptı. Yabancı ülkelerden çocuklarla maç yaptılar, arkadaşlık bağları kurdular, burada kendilerini geliştirdiler. Biz o gelişimi gördükten sonra bu sene de katılmaya karar verdik" diye konuştu.Turnuvaya katılan Özbekistan ekibi Smart Football Taşkent'in sorumlusu Aloxajayev Bobur, böyle turnuvaların sporcuların gelişimi açısından iyi olduğunu söyleyerek, "Burada hem kendilerini geliştiriyorlar hem de yeni arkadaşlıklar kuruyorlar" dedi. Rusya'dan FC Soçi takımının sorumlusu Evelina Minalyan da Antalya'da düzenlenen turnuvaya katılmaktan memnun olduklarını söyleyerek, "Ortam, her şey çok güzel. Çocuklar kendilerini geliştiriyor, başka ülkelerden takımlarla maç yapıyorlar. Yeni insanlarla tanışıyorlar, tecrübeleri artıyor" diye konuştu.