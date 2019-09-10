Manavgat'ta turistlere aşure ikramı
Manavgat'ta 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan yerli ve yabancı turistlere Muharrem ayının başlaması dolayısıyla aşure ikram edildi.
ANTALYA 10.09.2019, 11:06
MANAVGAT'IN Titreyengöl Turizm Merkezi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan yerli ve yabancı turistlere aşure ikram edildi. Otelin bahçesinde kazan kurularak hazırlanan aşure yemeğinin pişirilmesi sırasında turistler cep telefonlarıyla video ve selfie yaptı. Yaklaşık bin kişilik hazırlanan aşureden almak için turistler uzun kuyruklar oluşturdu. Aşure, aşırı ilgi sebebiyle kısa sürede bitti. Otelin aşçıbaşı Ramazan Özdemir, Muharrem ayının geleneği olan aşureyi tatilcilere ikram ettiklerini belirterek, "Aşure toplumumuzu bir arada tutan dinamiklerden biridir. Böylesine anlamlı bir günde güzel bir etkinlik oldu. Herkes doya doya yedi. Herkesi gelecek yıl düzenleyeceğimiz aşure etkinliğine bekliyoruz" dedi.
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