banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Son Dakika

Manavgat'ta turistlere aşure ikramı

Manavgat'ta 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan yerli ve yabancı turistlere Muharrem ayının başlaması dolayısıyla aşure ikram edildi.

ANTALYA 10.09.2019, 11:06
Manavgat'ta turistlere aşure ikramı
banner404

MANAVGAT'IN Titreyengöl Turizm Merkezi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan yerli ve yabancı turistlere aşure ikram edildi. Otelin bahçesinde kazan kurularak hazırlanan aşure yemeğinin pişirilmesi sırasında turistler cep telefonlarıyla video ve selfie yaptı. Yaklaşık bin kişilik hazırlanan aşureden almak için turistler uzun kuyruklar oluşturdu. Aşure, aşırı ilgi sebebiyle kısa sürede bitti. Otelin aşçıbaşı Ramazan Özdemir, Muharrem ayının geleneği olan aşureyi tatilcilere ikram ettiklerini belirterek, "Aşure toplumumuzu bir arada tutan dinamiklerden biridir. Böylesine anlamlı bir günde güzel bir etkinlik oldu. Herkes doya doya yedi. Herkesi gelecek yıl düzenleyeceğimiz aşure etkinliğine bekliyoruz" dedi.

#Manavgat #Turist #aşure
Yorumlar (0)
32°
açık
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
Namaz Vakti 10 Eylül 2019
İmsak 05:06
Güneş 06:28
Öğle 13:00
İkindi 16:33
Akşam 19:21
Yatsı 20:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0
banner440
banner545