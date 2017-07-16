Manavgat'ta trafik kazası: Emanet araçla refüje girdi! 1 ölü

KAZA, Ilıca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ilıca istikametinden Kumköy istikametine gitmekte olan Ali İster (25) idaresindeki 07 L 0678 plakalı otomobil, aşırı hız ve refüj sulamasının yolu ıslatması nedeniyle refüjdeki Palmiye ağacına çarptı. Arkadaşından aldığı emanet araçla otele çalışmaya gittiği belirtilen otomobil sürücüsü, kazada ağır yaralandı. Ali İster, ambulansla Manavgat ’ta özel bir hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Savcılık kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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