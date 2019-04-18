Manavgat'ta tenis turnuvası

ALİBEY Resort Hotel'in Side'de bulunan kortlarında düzenlenen turnuvada sporcular çeşitli yaş gruplarında kadınlar ve erkeklerde tekler, çiftler ve karışık kategorilerinde mücadele ediyor. Turnuvanın açılında konuşan Genel Müdür Fatma Ayaz, otel olarak tenis sporuyla neredeyse özdeşleştiklerini belirterek, "53 kortumuzun bulunduğu tenis merkezinde bu sene ilk defa düzenlediğimiz International Tennis Point Open By Alibey Resort Sorgun Turnuvası'nı geleneksel hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu sene 73 tenisçiyle başladığımız turnuvamıza katılan sporcu sayısı gelecek yıllarda daha da artacak" dedi. Turnuva cumartesi günü yapılacak olan kapanış töreniyle sona erecek.