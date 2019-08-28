Manavgat'ta tarihi kervan yolu turizme kazandırılacak

MATSO Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı Ömer Kasapoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. MATSO Meclis Salonu'ndaki toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi. MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın da kullandığı ve geçtiği taş döşemeden oluşan 145 kilometrelik tarihi kervan yoluyla ilgili Göç Yolu Yolcuları Dağcılık Platformu ile yaptıkları çalışmaları anlattı. Göç Yolu Yolcuları Dağcılık Platformu kurucusu Ali Çetin ile 2016 ve 2017 yıllarında tarihi kervan yolunda keşif ve tespit yapıldığını belirten Başkan Boztaş, geçen yıl Ali Çetin'in Kemer ilçesinde bir yürüyüş gurubu ile geçirdiği elim bir trafik kazasında hayatı kaybettiğini hatırlattı.



MANAVGAT KAYMAKAMLIĞI'YLA ORTAK PROJE HAZIRLANDI



Tarihi kervan yolunun alternatif turizme kazandırılması amacıyla Manavgat Kaymakamlığı'yla ortak proje hazırlayıp, BAKA'ya sunduklarını anlatan Başkan Boztaş, "Projemizle ilçemizin Karakaya Mahallesi'nde başlayarak Beyşehir sınırına kadar devam eden yolun alternatif turizme kazandırılmasını hedefliyoruz. Projemizin kabul edilmesiyle bu tarihi yolun işaretlenerek, tanıtımının yapılması, ekoturizm ve alternatif turizme yönelik alt yapının iyileştirilmesi, rota üzerinde içilebilir su kaynakları belirlenmesi ve veriminin takip edilmesi, güzergah parkurlarına 500 adet tabela işaretlenmesinin yapılması, güzergahlarla ilgili harita ve 5 ayrı dilde broşür hazırlanarak basılması, güzergahla ilgili bir belgesel film çekilmesi, hazırlanan görsellerin ve çalışmaların mobil uygulamalara yönelik uyarlanması, yerli ve yabancı turistlerin bölgeye ve güzergaha ilgisinin artırılması, alternatif turizme yönelik birçok detayı kapsıyor" dedi.



OSMANLI'NIN SON ZAMANLARINA KADAR KULLANILDI



Tarihi kervan yolunun Sultan Alaaddin Keykubat tarafından yaptırıldığını söyleyen Başkan Boztaş, yolun Osmanlı Devleti'nin son zamanlarına kadar kullanıldığı anlattı. Başkan Boztaş, "Bu yol, hem eşsiz manzarasıyla, hem de tarihi yanıyla turizm, doğa sporları ve trekking turizmi açısından çok önemli bir kazanım olacaktır. Tarihin gün yüzüne çıkmasının yanı sıra bölge ekonomisi ve ticaretine katkı sağlayacaktır" diye konuştu.