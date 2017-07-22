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Manavgat'ta, seyir halindeki minibüs alev alev yandı

Manavgat ilçesinde seyir halindeyken alev alan minibüs yanarak kül oldu

Manavgat'ta, seyir halindeki minibüs alev alev yandı

Manavgat ilçesinde seyir halindeyken alev alan minibüs yanarak kül oldu

22 Temmuz 2017 Cumartesi 17:57
Manavgat'ta, seyir halindeki minibüs alev alev yandı
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MİNİBÜS şoförü ve yanında bulunan arkadaşı son anda araçtan kendini dışarı atarak ölümden döndü. Minibüsten ormana sıçrayan alevler olay yerinin yakınında bulunan Manavgat Orman İşletmesine ait arazöz tarafından büyümeden söndürüldü.

Olay bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat-Konya D-695 karayolunda Konya istikametine gitmekte olan Gökhan Şahin yönetimindeki 06 DJ 5385 plakalı minibüsün motor bölümünden alevler yükselme başladı. Yangını fark eden minibüs şoförü, aracı yol kenarına park edip yanındaki arkadaşıyla birlikte araçtan dışarı atlayarak canlarını zor kurtardı.

Yanan araca ilk müdahaleyi olay yerinin yakınında Hacıobası Mahallesinde konuşlanan Orman İşletmesine ait arazöz yaparken, araçtan yol kenarındaki ormana sıçrayan alevler de büyümeden söndürüldü. Arazözün ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın sonucu minibüs kullanılamaz hale gelirken, yol kenarındaki ormanlık alanda bazı çam ağaçları zarar gördü.

Kendisine ve arkadaşına bir şey olmamasına şükreden minibüs şoförü Gökhan Şahin Manavgat’tan satın aldıkları minibüsü muayenesini de yaptırdıktan sonra Ankara’ya götürmek üzere yola çıktıklarını, yolda motor bölümünden önce duman ardından da alevler yükselmeye başladığını söyledi. Şahin, "Minibüsü sağa çekerek kendimizi dışarı attık" dedi.

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Son Güncelleme: 22.07.2017 18:03
Anahtar Kelimeler:
ManavgatAntalya
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