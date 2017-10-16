Manavgat'ta seyir halindeki araçta yangın çıktı

EDİNİLEN bilgiye göre Manavgat Yayla Mahallesi Abdi İpekçi Caddesinde Muhittin Ersoy’un kullandığı 06 SGF 46 plakalı cipin motor bölümünde aküden kaynaklı yangın çıktı. Ersoy’un yol kenarına çektiği cipe, ilk müdahale oto yıkamacılar tarafından yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürülürken, cipin motor bölümünde maddi hasar oluştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.