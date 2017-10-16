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Manavgat'ta seyir halindeki araçta yangın çıktı

Manavgat'ta Yayla Mahallesi'nde seyir halindeki bir aracın motor bölümünde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Manavgat'ta seyir halindeki araçta yangın çıktı

Manavgat'ta Yayla Mahallesi'nde seyir halindeki bir aracın motor bölümünde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

16 Ekim 2017 Pazartesi 16:14
Manavgat'ta seyir halindeki araçta yangın çıktı
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EDİNİLEN bilgiye göre Manavgat Yayla Mahallesi Abdi İpekçi Caddesinde Muhittin Ersoy’un kullandığı 06 SGF 46 plakalı cipin motor bölümünde aküden kaynaklı yangın çıktı. Ersoy’un yol kenarına çektiği cipe, ilk müdahale oto yıkamacılar tarafından yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürülürken, cipin motor bölümünde maddi hasar oluştu.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaManavgatAraç Yangını
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