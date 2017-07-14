Manavgat'ta park halindeki kamyonet alev alev yandı

EDİNİLEN bilgiye göre, saat 11.00 sıralarında Manavgat’ın Aşağı Pazarcı Mahallesi 1088 Sokakta park halinde bulunan, Bayram Çetin’e ait 07 JS 195 plakalı kamyonet bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Araç sahibinin ve çevredeki esnafların ihbarıyla olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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