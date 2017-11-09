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Manavgat'ta park halindeki kamyona arkadan çarptı, ölümden döndü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yol kenarında park halindeki kamyona arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ölümden döndü

Manavgat'ta park halindeki kamyona arkadan çarptı, ölümden döndü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yol kenarında park halindeki kamyona arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ölümden döndü

09 Kasım 2017 Perşembe 09:54
Manavgat'ta park halindeki kamyona arkadan çarptı, ölümden döndü
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KAMYON kasasının köşesi şoför mahalline girerken, araç sürücüsü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Alparslan Taha Dağ’ın kullandığı 07 GIL 10 plakalı hafif ticari araç, Eğri Kanal Köprüsü üzerinde yol kenarında park halinde bekleyen Fikret Toprak idaresindeki 06 YRF 79 plakalı kamyona arkadan çarptı. Hafif ticari aracın, kamyonun kasası ile yol kenarındaki çelik bariyerler arasında sıkıştığı kazayı araç sürücüsü yara almadan atlattı.

Hafif ticari araç sürücüsü, yolun sağ şeridinde seyir halindeyken sol şeritten bir aracın aniden önüne kırdığını, araca çarpmamak için emniyet şeridine kaçtığında önünde park halindeki kamyona arkadan çarptığını belirtti.
 

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Son Güncelleme: 09.11.2017 10:03
Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıManavgatAntalya
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