banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

Son Dakika

Manavgat'ta orman yangını

Manavgat'ta çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü.

ANTALYA 06.08.2019, 16:31 Melike Temir
Manavgat'ta orman yangını
banner404

MANAVGAT'ın Güzelyalı Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde yerleşim merkezine yakın bir noktadaki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına 2 helikopterle Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 5 pikap, 4 ilk müdahale aracı, 6 arazöz, 3 su ikmal aracı, dozer ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimi'nden 2 itfaiye aracı müdahalede bulundu. Kısa sürede söndürülen yangında 1 hektar orman alanı zarar gördü.

#Manavgat #Güzelyalı Mahallesi #İtfaiye
Yorumlar (0)
34°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
Namaz Vakti 06 Ağustos 2019
İmsak 04:27
Güneş 05:59
Öğle 13:08
İkindi 16:55
Akşam 20:07
Yatsı 21:33
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0
banner440
Günün Karikatürü Tümü
ineeeeeek
banner545