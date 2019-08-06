Manavgat'ta orman yangını

MANAVGAT'ın Güzelyalı Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde yerleşim merkezine yakın bir noktadaki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına 2 helikopterle Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 5 pikap, 4 ilk müdahale aracı, 6 arazöz, 3 su ikmal aracı, dozer ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimi'nden 2 itfaiye aracı müdahalede bulundu. Kısa sürede söndürülen yangında 1 hektar orman alanı zarar gördü.