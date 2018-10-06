Manavgat'ta muhtarlar toplantısı

KAYMAKAM Mustafa Yiğit başkanlığında Değirmenli Mahallesi'nde düzenlenen toplantıya Değirmenli, Gebece, Belenobası, Saraçlı ve Güzelyalı muhtarları katıldı. DSİ Manavgat Şube Müdürü Şevki Avcı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Hizmet Birimi Müdürü Ömer Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir, AEDAŞ Manavgat Şube Müdürü Yasin Topal, Manavgat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Şükrü Yıldırım, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş ve diğer yetkililer de toplantıda yer aldı.

Toplantıda muhtarlar su, yol, elektrik ve internet konusunda yaşadıkları sorunları Kaymakam Yiğit'e aktardı. Sorunları dinleyen Kaymakam Yiğit, Büyükşehir Yasası ile mahalle olan köylerin kırsal kesimde bulunduğunu ve yaşam standartlarının değişmediğini belirterek, "Sayın Valimiz Münir Karaloğlu ile daha önce Beşkonak'ta yine muhtarlarımızla bir araya gelerek sorunlarını dinledik. Bu tür toplantıları düzenleyerek, vatandaşlarımızın herhangi bir siyasi partiye kayıtlı olmayan temsilcileri muhtarları dinleyerek halkımızın sorunlarını tespit ediyor ve sorunları çözmeye gayret ediyoruz" dedi.

KIRSAL KESİMDE ÜRETİM ARTMALI

Ülke ekonomisinin kalkınmasının üretimden geçtiğini kaydeden Kaymakam Yiğit, "Bölgemiz yapı itibariyle hem turizm hem de tarımla uğraşıyor. Bu bağlamda turizm sezonunun bu yıl iyi gitmesiyle büyük ölçekte bir sorun yaşandığını düşünmüyorum, ancak bölgede tarımı geliştirecek yatırımların yapılması ve burada yaşayan vatandaşlarımızın daha çok ve kaliteli üretim yapmaları sağlanmalıdır. Zeytin başta olmak üzere doğal şartlara uyumlu tarımsal faaliyetlerin artırılması hedeflenmelidir" diye konuştu.

Toplantının ardından MATSO tarafından temin edilen spor ayakkabıları, Kaymakam Yiğit tarafından Değirmenli Mahallesi ilkokulu ve ortaokulu öğrencilerine dağıtıldı.