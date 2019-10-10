Manavgat'ta minik kız mektupla kedi evi istedi

ÖGER İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Duru Yanar, okul bahçesinde yaşayan kedilerin kışın yağmurda ıslanarak, korumasız kaldıklarını yazdığı mektubunu Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e gönderdi. Mektuptan etkilenen Başkan Sözen, acil olarak ilgili birimlere kedi evi yapılması talimatını verdi. Sözen, Manavgat Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dudu Gençol ve Manavgat Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Barındırma Merkezi yetkilileriyle birlikte Öger İlkokulu'na kedi evini teslim etmek için ziyaret gerçekleştirdi.



Karşılarında Başkan Şükrü Sözen'i gören Duru Yanar ve diğer okul öğrencileri oldukça sevindi. Başkan Sözen'in ziyaretinde Öger İlköğretim Müdürü Saim Yiğen ve okul aile birliği üyeleri de bulundu. Kedi evi okulun giriş kısmına yerleştirildi.



Duru Yanar'ın mektubunu okuyan Başkan Şükrü Sözen, sokak hayvanlarına olan duyarlılığından dolayı küçük Duru'ya teşekkür etti. Duru'dan gelen mektuplu talebi büyük bir heyecan ve mutlulukla yerine getirdiklerini belirten Başkan Şükrü Sözen, doğa ve hayvan sevgisinin küçük yaşta çocuklara aşılanmasının önemli olduğunu vurguladı. Başkan Sözen, "Çocuklarımızın yaşadığımız dünyanın sadece biz insanlara ait olmadığını öğreten bu duyarlı davranışı ve isteği, bizi hem gururlandırdı hem de mutlu etti. Ben de Duru kızımızın bu isteğini yerine getirirken çocuklarımızın sevincine ortak olabilmek adına okulumuzda bulunmak istedim. Çocuklarımızı duyarlı şekilde yetiştiren ailelerimize ve eğitmen kadromuza yürekten teşekkür ederken, aydınlık geleceğimiz olan yavrularımıza mutlu ve güzel yarınlar diliyorum" dedi.