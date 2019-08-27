Manavgat'ta kapalı devre sulama talebi

TOPLANTIYA AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Yusuf Halimoğlu, Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, Manavgat Sağ Sahil Sulama Birliği Başkanı İsa Şenli ile 20 kırsal mahalle muhtarı katıldı. Bölgede üretim yapan çiftçilerin mevcut klasik sulama sistemiyle modern tarım yöntemlerine uygun sulama yapamadıklarını ve büyük maliyetlerle motopomp kullanmak zorunda kaldıklarını söyleyen Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, "Bu durum hem su kayıplarını hem de tarımsal üretim maliyetlerini artırıyor. Ayrıca açık kanallardan gelen suyun hem basınç yönüyle hem de temiz olmamasından dolayı damlama sulama sistemiyle sulama yapılamıyor. Manavgat Naras Kapalı Sulama Sistemi'nin devamı olarak kapalı sistemle sulanmayan Manavgat Sağ Sahil Sulama şebekesinin yaklaşık 5 bin hektar kısmının da kapalı sulama sistemine dönüştürülmesini talep ediyoruz" dedi.



Kapalı devre sulama sistemiyle çiftçilerin sadece suya kavuşmakla kalmayıp dönüm başına ödedikleri yaklaşık 90 lira gibi bir tutardan da yılda 60 lira kadar tasarruf sağlayabileceğini belirten Metin, "Burada sulama ücretleri 90 liradan kapalı devreye geçince 30-35 lira gibi rakamlara düşebilecek ve çiftçiye yıllık dönüm başına 50-60 lira gibi fayda sağlayacak" diye konuştu.



AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Manavgat'ın sadece bir turizm kenti olmadığını aynı zamanda da bir tarım kenti olduğunu vurgulayarak, "Tarım için su gerek, çiftçilerimizin suya kavuşması için talep ettikleri kapalı devre sulama sistemi için elimizden gelen çalışmayı yürüteceğiz ve takipçisi olacağız" dedi.



Yerel seçimlerde Manavgat Belediyesi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni kazanamadıklarını ancak 2023 yılına kadar iktidar olduklarını hatırlatan Aydın, muhtarlara seslenerek, "Biz buraya siyaset yapmak için gelmedik. Sorunlarınızı dinlemek, çözüm yollarını tespit etmek ve taleplerinizi almak için, size hizmet etmek için buradayız. Belediyeleri alamamış olabiliriz ancak 2023'e kadar iktidarız ve sizlere hizmet etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



Bucakşıhlar, Dikmen, Yukarı Işıklar, Evren Yavşı, Dolbazlar, Sarılar, Şişeler, Yeniköy, Kalemler, Evrenseki, Çolaklı, Yavrudoğan, Hatıplar, Gültepe, Çayyazı, Ilıca, Sorgun, Kemer, Kısalar ve Gündoğdu mahalle muhtarlarının imzaladığı dilekçeyi Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, Manavgat Sağ Sahil Sulama Birliği Başkanı İsa Şenli'ye teslim etti.



Manavgat Sağ Sahil Sulama Birliği'ne teslim edilen dilekçeyle Birlik Başkanı İsa Şenli, hazırlanan raporu DSİ Bölge Müdürlüğü'ne sunacak. Daha sonra bu belgeler Genel Müdürlüğe intikal ettirilecek. Burada proje ve yatırım planlaması yapılarak bahsi geçen bölgede sulama sistemi kapalı devre sulama sistemine dönüştürülecek.