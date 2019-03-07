Manavgat'ta istihdam fuarı açılıyor

MANAVGAT Kaymakamlığı, Manavgat Belediyesi, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), Akdeniz Üniversitesi (AÜ), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), İnsan Kaynakları Yöneticileri Derneği (İNKAY) ve Manavgat Sanayici ve İş Adamları Derneği (MASİAD) işbirliğiyle Manavgat'ta düzenlenen istihdam fuarının dördüncüsü yapılacak. Fuar 8 Mart Cuma günü saat 10.00'da Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek törenle açılacak. Fuar 2 gün sürecek.



74 KURUMSAL FİRMA STANT AÇACAK

Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'ndeki fuara farklı sektörlerden 74 kurumsal firma katılacak. 8-9 Mart'ta 10.00- 17.00 saatleri arasında açık kalacak fuar iş arayanlara seçme şansı, işverene de kalifiye personel bulma şansı verecek. MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, dördüncüsü gerçekleşecek olan fuarın hem işçi hem de işveren için önemli olduğunu belirterek, fuarın resmi açılışının Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Antalya Valisi Münir Karaoğlu'nun katılımıyla 8 Mart'ta gerçekleşeceğini söyledi. Başkan Boztaş, şöyle dedi: "Fuarımıza birçok ilde gerçekleştirilen istihdam fuarından daha fazla firma stant açacak. Bu yıl istihdama verilen teşviklerle fuarımız daha da anlamlı hale gelmiştir. 95 bin istihdam sağlayan kentimizde bu yıl teşviklerle inşallah istihdam daha da artacaktır. 21 Ocak 2019 tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) düzenlenen Ekonomik Şura Toplantısı'nda Sayın Cumhurbaşkanımıza Antalya olarak verdiğimiz ek 150 bin istihdamı aşacağımıza inanıyorum. Yoğun ilgi görmesi beklenen fuarımız istihdam seferberliğine, bölgemize, kentimize ve üyelerimize katkı sağlamasını bekliyoruz. Herkese hayırlı olmasını dileyerek tüm halkımızı fuarımıza davet ediyorum."