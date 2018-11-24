Manavgat'ta icralık olan iş yeri sahibi kendini yakmaya çalıştı

ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde daha önceki iş yeri sahibine ait borç yüzünden makinelerine icra geldiğini iddia eden mobilya ustası eline aldığı bir teneke tinerle çatışa çıkıp kendini yakacağı tehdidinde bulundu. İş yeri kapısın içeriden kilitleyerek yanına kimsenin gelmesini de engelleyen mobilya ustası uzun uğraşlar sonunda ikna edildi.

Olay Manavgat sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mobilya dekorasyon atölyesi sahibi A.K. kendisine ait olmayan bir borç yüzünden iş yerinde bulunan makinelere icra geldiği gerekçesiyle iş yerinin çatısına çıktı. Avukat ve icra memurlarının icra işlemi yapmak amacıyla iş yerine gelmesinin ardından, atölyesinin kapısını içeriden kilitleyerek elinde tiner tenekesiyle çatıya çıkan A.K. hareketli anların yaşanmasına neden oldu.

Olay yerine polis ekipleri, itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edilirken, çatıda elindeki tiner tenekesiyle oturan A.K., kendisine ait olmayan bir borç yüzünden iş yerinde bulunan makineler için icra işlemi yapılmasına izin vermeyeceğini belirterek gerekirse kendisini yakacağını söyledi. Komşularının ve polislerin iş yerinin anahtarını atması ve aşağıya inmesi durumunda problemin çözümü için kendisine yardım edeceklerini, icra memurlarının işlem yapmasına izin vermeyeceklerini söylemeleri üzerine ikna olan A.K. aşağıya indi.

Kendisinin borcu olmadığını belirten A.K., “İş yerinin eski sahibinin borcu yüzünden bana icra işlemi yapılmaya çalışılıyor. Sırf onu bulamadıkları için bana işlem yapmaya çalışıyorlar. Daha önce geldiklerinde makineleri götürmemeleri için bir evrak imzalamamı istediler. Bende makinelerimi kurtarmak için imzaladım. Bu imzaya ve elektrik saatinin iş yerinin eski sahibine ait olmasından yola çıkarak bana icra işlemi yapıyorlar. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Eğer icrada ısrar ederlerse kendimi öldürürüm” dedi.

A.K. çatıdan indirildikten sonra 112 sağlık ekibi tarafından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Manavgat Devlet Hastanesine götürüldü.