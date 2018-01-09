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Manavgat'ta içme suyuna 7 milyon TL

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, 7 milyon lira yatırım bedeli ile Manavgat'ın üç mahallesini sağlıklı içme suyu ile buluşturuyor

Manavgat'ta içme suyuna 7 milyon TL

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, 7 milyon lira yatırım bedeli ile Manavgat'ın üç mahallesini sağlıklı içme suyu ile buluşturuyor

09 Ocak 2018 Salı 20:13
Manavgat'ta içme suyuna 7 milyon TL
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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ASAT ekipleri, içme suyu hatları yetersiz olan ve sıkıntı yaşayan Manavgat'ın Sırtköy, Yaylaalan ve Tilkiler mahalleleri ile Çardak ve Kabaağaç mevkilerinde içme suyu çalışması yapıyor. Manavgat Kocasu Grubu İçme Suyu İnşaatı Yapım İşi Projesi ile mahallelerin yıllardır yaşadıkları su sıkıntısı tarihe karışacak. Zorlu arazi şartlarına rağmen aralıksız devam eden proje kapsamında 75 metreküplük bir su deposu ve 40 bin metrelik boru hattı döşeniyor. Manavgat'ın üç mahallesinde vatandaşlar sağlıklı, kontrollü, kesintisiz modern bir içme suyu şebeke hattına kavuşacak. Proje 7 milyon TL'ye mal olacak. 
 

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