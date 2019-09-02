Manavgat'ta hükümlüler temizlik yaptı

ADALET Bakanlığı'nın Türkiye genelinde düzenlediği 'Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi' kampanyasına Manavgat Başsavcı Vekili Arif Koray Mutlu, Denetimli Serbestlik Müdürü Yusuf Güven, İlçe Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Nihal Etçi, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aşur Eker, İş-Kur Müdür vekili İnan Dönmez, Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin ve TEMA Manavgat Temsilcisi Şenay Malbora ile 20 hükümlü katıldı. Hükümlüler, Sarılar Mahallesi 23 Nisan Parkı'nda temizlik çalışması yaptı. Manavgat Denetimli Serbestlik Müdürü Yusuf Güven, yaşam alanlarının, doğanın temiz tutulması, sahip çıkılması, çevre temizliğinin sağlanması ve doğanın korunması amacıyla Adalet Bakanlığı'nca 'Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi' başlatıldığını belirterek; “Bu proje ile Türkiye genelinde denetimli serbestlik infaz uygulamalarından kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılma diğer adıyla kamu hizmeti cezası kapsamında piknik alanları, yeşil alanlar ve mesire alanları gibi uygun görülen yerlerde temizlik çalışmalarının gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Biz de Manavgat İlçe Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Sarılar Mahallesi'nde bulunan 23 Nisan Parkı'nda temizlik çalışması yaptık" dedi.