Manavgat'ta güvenlik görevlisi görevi başında hayatını kaybetti

EDİNİLEN bilgiye göre, güvenlik görevlisi olarak çalışan şeker hastası Halil Doğan’ın (55) görev başındayken fenalaştığını gören arkadaşları sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Doğan’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Halil Doğan’ın cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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