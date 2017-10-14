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Manavgat'ta ehliyetsiz sürücü plakasız motosiklete çarptı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ehliyetsiz otomobil sürücüsü ve plakasız motosikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Manavgat'ta ehliyetsiz sürücü plakasız motosiklete çarptı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ehliyetsiz otomobil sürücüsü ve plakasız motosikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

14 Ekim 2017 Cumartesi 19:56
Manavgat'ta ehliyetsiz sürücü plakasız motosiklete çarptı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Manavgat’ın Aşağı Hisar Mahallesi Hisar Caddesi’nde E.A.’nın kullandığı plakasız motosiklet

A.Ö.Ö.’ün kullandığı 07 LU 123 plakalı otomobile çarptı. Kazada, yaklaşık 50 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü otomobilin camına ve tavanına başını çarparak yaralandı. Kaza yapan otomobil park halindeki 44 DA 386 plakalı otomobile de çarparak zarar verirken, sürüklenen motosiklet ise yine park halindeki 07 LGJ 90 plakalı otomobile zarar verdi.

Kazaya karışan otomobil sürücüsünün yağlama-yıkama servisinde çalıştığı, müşterinin yıkanması için bıraktığı otomobili sahibine götürürken kaza yaptığı ve ehliyetinin bulunmadığı bildirildi.Antalya’nın Manavgat ilçesinde ehliyetsiz otomobil sürücüsü ve plakasız motosikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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AntalyaManavgatTrafik Kazası
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