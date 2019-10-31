Manavgat'ta Cumhuriyet Bayramı kutlandı

MANAVGAT'TA 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirdi. Törene Kaymakam Mustafa Yiğit, Belediye Başkanı Şükrü Sözen, İlçe Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Muhammed Akılçağı, Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Yılmaz, Side Özel Eğitim Merkezi Komutanı Jandarma Albay Murat Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, diğer yetkililer, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.Kaymakam Mustafa Yiğit, törene katılan vatandaşların ve öğrencilerin bayramını kutlamasının ardından İstiklal Marşı okundu. Kaymakam Mustafa Yiğit'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından şiirler okundu ve halk oyunları gösterileri sunuldu. Törende Kaymakam Mustafa Yiğit tarafından resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Tören resmigeçitle sona erdi.