Manavgat'ta çocuklara ücretsiz kurs

'OKULLAR Hayat Bulsun' projesi kapsamında hayata geçirilen ücretsiz yaz kursları başladı. İbrahim Sözen Gençlik Merkezi'nde kurslarda, yaşları 7 ile 15 arasında değişen 550 çocuk ücretsiz eğitim alacak. Öğrencilere rölyef, ahşap boyama, resim, Almanca, İngilizce, Rusça, satranç, işaret dili, zumba ve tenis eğitimi verilecek. Kurslar 31 Ağustos'a kadar devam edecek.

SPOR, EL SANATLAR VE DİL EĞİTİMİ

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, çocukların dolu dolu bir tatil geçirebilmesi amacıyla yaz kurslarına çok önem verdiklerini belirterek, “Çocuklarımız bu kurslar ile hem eğlenecek hem de sosyal yönlerini geliştirme fırsatı bulacak. Tatil süresince çocuklarımız spor, el sanatlar ve dil eğitimi alarak eve kapanmamış olacak. Halkımızdan aldığımız desteklerle çocuklarımızın tatillerini en iyi ve faydalı şekilde geçirmeleri için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.