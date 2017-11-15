Manavgat'ta adliye önünde gerginlik!

MANAVGAT Emniyet Müdürlüğü ekipleri 28 Kasım 2016 akşamı kaybolan ve 14 Ocak'ta Oymapınar Baraj Gölü Değirmenli Mahallesi yakınlarındaki İshak Seydi Tepesi mevkiindeki ormanlık alanda cesedi bulunan 34 yaşındaki Murat Ünal cinayeti ile ilgili dava sürüyor. Daha önce tutuklanarak cezaevine gönderilen 7 kişinin Manavgat 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk davası görülmeye başlandı. Dava öncesinde adliye önünde iki taraf arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Her iki tarafın birbirine girmesini polis önlerken, ölen Murat Ünal'ın annesi Hatice Ünal sinir krizleri geçirdi. 'Çocuğumu istiyorum' diyerek bağıran acılı anneyi, polis ve yakınları zorla sakinleştirdi.



"Ben kuzumu 46 gün boyunca dağlarda aradım"

Oğlunun ölümünün ardından perişan halde olduğunu belirten anne Hatice Ünal, "Ben devletimden çocuğumun katillerinin cezalandırılmasını, kısasa kısas istiyorum. Ben 46 gün kuzumu aradım dağlarda. Benim çocuğumu yarım yarım gömdüm. Parça parça etmişler, katillerin cezasını almasını istiyorum. Bu acı bitmez, karşımda gülüyorlar benim acımı yeşertiyorlar. Benim çocuğumu öldürüyorsun bir de karşımda sırıtıyorsun. Bu kadar yüzsüzlük olamaz" dedi.



"Yavrumun kanı yerde kalmayacak"

"Benim yavrumun kanı yerde kalmayacak" diyen gözü yaşlı anne, devlete güvendiğini ifade ederek, "Benim çocuğum katilleri bir bir cezalandırılacak. Hiçbirisi çıkmasın. Benim çocuğumu nasıl parçaladılarsa cezalarını bulsunlar. 5 dakikada içinde kuzumu elimden aldılar, onların öldüreceğini bilsem çocuğumu önüne yatar yollamazdım. Katil sürücü benim yavrumu aldı, çocukları öksüz kaldı. Ben devletimden yargılamasını, cezalandırmasını istiyorum. Sadece devlet verecek cezalarını. Kimse devletin üstünde olamaz, bunlar kendilerini devletin üstünde hissediyor" diye konuştu.



"Adalet yerini bulmazsa bizim öldüğümüz gün olur"

Çok uzun zamandır bugünü beklediklerini belirten Ümran Ünal ise, adalete inandığını dile getirip "Adalet yerini bulmazsa işte o zaman bizim öldüğümüz gün. Bizim için hayatın son bulduğu gün olacak. Gerginiz ve bekliyoruz" ifadelerini kullandı.