Manavgat'ta '4 mevsim turizm' protokolü

TÜRKİYE'NİN en önemli tatil destinasyonlarından olan Manavgat'ın tanıtılması, spor, kültür, gastronomi ile doğa turizmini geliştirerek, turizmin 12 aya yayılmasının sağlanmasında ve Manavgat'ın zenginliklerinin ortaya çıkarılmasında izlenecek yolun bilimsel çalışmalarla tespit edilmesi amacıyla MATSO ile AÜ Manavgat MATSO Turizm Fakültesi arasında protokol imzalandı. '4 Mevsim Turizm, 4 Mevsim Manavgat' isimli protokol kapsamında AÜ Manavgat MATSO Turizm Fakültesi akademisyen ve öğretim üyeleri tarafından ekolojik turizm, kültür turizmi, kırsal turizmi, spor turizmi ve gastronomi konu başlıklarında rapor hazırlanacak. Ekim ayında bitirilmesi hedeflenen rapor MATSO tarafından yayınlanacak ve turizmci ve iş insanları 12 ay sürdürülebilir turizm konusunda çalışmalarına yön verebilecek. '4 Mevsim Turizm, 4 Mevsim Manavgat' protokolünün imza töreni MATSO binasında MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, AÜ Manavgat MATSO Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacer Bakır Sert, MATSO 16. Meslek Komitesi Başkanı Fehmi İncediş, MATSO Yönetim Kurulu Üyesi turizmci Hüseyin Güneş, MATSO Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Zekai Avcı, Antalya Tanıtım AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Durmuş Vural, AÜ Manavgat MATSO Turizm Fakültesi akademisyen ve öğretim görevlileri katılımıyla gerçekleştirildi. MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Manavgat'ın doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle güçlü bir turizm potansiyeli bulunan, bölge ve ülke turizminin en önemli destinasyonu olduğunu belirterek, "Turizm sektörüne yapılan yatırımlar, iş insanlarımızın girişimciliği, verilen destek ve teşviklerle birlikte ülke turizminin yanında ilçe turizmi de hızlı bir gelişme göstermiştir. Bu kazanımlar sonucunda turizmde Antalya ilinde en fazla yatak sayısı ve turizmden en fazla gelir elde eden destinasyon haline gelmiştir. Kentimizin turizmde geldiği noktayı bir başarı hikayesi olarak ele alıp değerlendirsek, sürdürülebilir, rekabetçi, çeşitlilik arz eden, gelişmeye açık, sorunlarını çözmüş, vizyonu olan, gelir pastasından aldığı payı büyüyen, güçlü turist profiline sahip bir turizm için çalışmaların kararlı ve etkin bir şekilde kesintisiz olarak devam ettirilmesi gerekmektedir" dedi. Manavgat'ta sürdürülebilir turizm için bilimsel bir çalışma yapılmasının önemli olduğunu söyleyen Başkan Boztaş, bu doğrultuda AÜ Manavgat MATSO Turizm Fakültesi ile işbirliğine gittiklerini belirterek, "Sürdürülebilir turizm için 4 Mevsim Turizm, 4 Mevsim Manavgat konulu bir bilimsel çalışma gerçekleştiriyoruz. Yapacağımız çalışmayla bölgemizde yapılan turizmimiz, bilim insanları tarafından ele anılarak güçlü ve zayıf yönlerimizi ortaya çıkarıp, yol gösterici niteliği olacak bir çalışmadır. Turizmde ürün ve pazarın çeşitlendirilerek sezonun bütün bir yıla yayılması, turizmin doğru kurgulanıp, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması amacıyla gerçekleştirerek çalışmamızı ekim ayında fakültemiz hocaları tarafından rapor haline getirilerek kamuoyu ile paylaşacağız. Raporumuz, turizm yatırımcılarımıza, iş insanlarımıza, kamuya, sivil toplum kuruluşlarına rehber ve yol gösterici niteliğinde olacaktır" diye konuştu. AÜ Manavgat MATSO Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacer Bakır Sert de turizmin göz bebeği olan ve ekonomisi turizme dayalı Manavgat'a katkı sunmaktan mutluluk duyacaklarını ifade ederek, şöyle dedi: "Manavgat tarihiyle doğasıyla korunmuş orman alanlarıyla ırmağıyla deniziyle sayısız hayvan ve bitki biyoçeşitliliğiyle arkeolojik zenginlikleri ve gastronomik özellikleriyle alternatif turizm için gerçekten ayrıcalıklı bir kent. Bu ayrıcalıkların daha ön plana çıkarılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu düşüncelerle yola çıktık. Hep birlikte böyle bir çalışma yapmaya karar verdik. Hocalarımız kendi uzmanlık alanlarında neler yapabileceğimiz konusunda önerilerde bulunacak. Biz ekonomisi büyük ölçüde turizme dayalı olan bir kente hocalarımızla birlikte ilçemiz turizmine yönelik yapabileceğimiz her şeyi yapmak istiyorum. Bu işbirliği için Sayın Başkanım ve MATSO yönetimine teşekkür ediyorum." Toplantıda konuşmaların ardından protokol MATSO Başkanı Ahmet Boztaş ve AÜ Mana