Manavgat'ta 4 mevsim turizm çalışması

MATSO, Akdeniz Üniversitesi Manavgat MATSO Turizm Fakültesi, Manavgat'ta turizmi çeşitlendirip 12 aya yayacak, sürdürülebilir turizm için rehber ve yol gösterici olacak '4 Mevsim Turizm, 4 Mevsim Manavgat' adıyla protokol imzaladı. Protokol kapsamında MATSO Turizm Fakültesi öğretim üyeleri tarihi, doğal alanlar ve köylerde saha çalışmalarına başladı.

Çalışma kapsamında Manavgat MATSO Turizm Fakültesi akademisyen ve öğretim üyeleri 'Ekolojik Turizm', 'Kültür Turizmi', 'Kırsal Turizm', 'Spor Turizmi' ve 'Gastronomi' başlıklarıyla saha çalışması yapıp rapor hazırlayacak. Ekim ayında tamamlanması beklenen bilimsel çalışma ve rapordan elde edilen veriler, MATSO tarafından yayınlanacak. Rapor, Manavgatlı turizmci ve iş insanlarının sürdürülebilir turizm çalışmalarında yol gösterici olacak.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM İÇİN BİLİMSEL ÇALIŞMA ÖNEMLİ'

Manavgat'ta sürdürülebilir turizm için bilimsel çalışma yapılmasının önemine işaret eden MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, "Bu doğrultuda Manavgat MATSO Turizm Fakültesi ile işbirliğine giderek protokol yaptık. Protokol kapsamında hocalarımızı sürdürülebilir turizm için '4 Mevsim Turizm, 4 Mevsim Manavgat' konulu bilimsel çalışma için sahada çalışmalarına başladı. Bölgemizde yapılan turizm, bilim insanları tarafından ele anılarak güçlü ve zayıf yönleri ortaya çıkarılacak. Yol gösterici bir çalışma olacak. Turizmde ürün ve pazarın çeşitlendirilmesi, sezonun bütün bir yıla yayılması, turizmin doğru kurgulanıp, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması amacıyla gerçekleştirecek çalışmamız, akademisyler tarafından rapor haline getirilerek ekim ayında kamuoyu ile paylaşılacak. Raporumuz, turizm yatırımcılarına, iş insanlarına, kamuya, sivil toplum kuruluşlarına rehber olacak" diye konuştu.

'ÇEŞİTLİLİK ARZ ETMELİ'

MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Manavgat'ın tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleriyle güçlü bir turizm potansiyeline sahip olduğunu, bölge ve ülke turizminin en önemli destinasyonu olduğunu söyledi. Antalya'nın en fazla yatak sayısı ve gelir elde eden destinasyonunun Manavgat-Side'nin olduğunu hatırlatan Boztaş, "Bölge turizmi 12 aya yayılarak, sürdürülebilir, rekabetçi, çeşitlilik arz eden, gelişmeye açık, sorunlarını çözmüş, vizyonu olan, gelir pastasından daha fazla pay alan bir yapıya kavuşmalı. Güçlü turist profiline sahip bir turizm için çalışmalar etkin şekilde devam edecek" dedi.

GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLER ORTAYA ÇIKARILACAK

Turizmin 12 aya yayılmasıyla kent ekonomisinin dirençli bir yapıya sahip olacağına da vurgu yapan Ahmet Boztaş, "Sürdürülebilir turizm için de en önemli koşullardan birisi turizme bilimsel olarak yaklaşmak. Bu çalışma ile turizmimizin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkaracağız. Çalışma tamamlanınca rapor halinde üyelerimizin hizmetine sunacağımız. Turizmcilerimiz buna göre politikalar geliştirecek ve yatırım yapabilecek" diye konuştu.