Manavgat'ta 30 Ağustos kutlanacak

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü, Manavgat Belediyesi'nin organize edeceği Fener Alaylı Yürüyüş ve Kurtalan Ekspres konseriyle kutlanacak. Saat 20.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda toplanacak olan Manavgat halkına, Türk bayrakları ve meşaleler dağıtılacak. Düzenlenecek olan fener alayı, yapay şelale, İbrahim Sözen Caddesi boyunca devam ederek, Atatürk Kültür Merkezi'nde sona erecek. Havai fişek gösterisinin ardından Anadolu rock grubu Kurtalan Ekspres sahneye çıkarak, birbirinden güzel şarkılarını Manavgat halkı için seslendirecek.



'30 AĞUSTOS BAĞIMSIZLIKTIR'

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Türk milleti için bağımsızlık ve özgürlük destanı olduğunu belirterek, "97. yıl dönümünü coşkuyla kutlayacağımız 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük bir mücadele sonucunda bizlere bıraktığı en kutsal emanetler arasındadır. Bu zafer Türk milletinin sembolüdür. Bizler de bu bağlamda bağımsızlık, birlik ve kardeşlik dolu bu zaferi, Manavgat halkımızla bu destana yakışır şekilde coşkuyla kutlayacağız. Manavgat ailemizi el ele, tek yürek olarak, 30 Ağustos Cuma günü, Cumhuriyet Meydanı'mızdan başlatacağımız fener alayı yürüyüşü ve coşku dolu Kurtalan Ekspres konserine davet ediyorum" dedi.



