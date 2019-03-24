Manavgat'ta 2 bin 600 fidan dağıtıldı

MANAVGAT Orman İşletme Müdürlüğü, Orman Haftası kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantta 500 ceviz, 500 badem, 100 fıstık çamı ve 1500 servi olmak üzere toplam 2 bin 600 fidan dağıttı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği dağıtımda, fidanlar kısa sürede tükendi. Orman Haftası kapsamında vatandaşların bahçelerine, tarlalarına ve ormanlık alanlara fidan dikmeleri için hafta boyunca fidan dağıtacaklarını söyleyen Orman İşletme Müdürü Sedat Çalış, "21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nde vatandaşlarımıza çeşitli türlerde 3 bin 200 fidan dağıtımı gerçekleştirdik. Bugün de 2 bin 600 fidan dağıttık. Vatandaşlarımızın yoğun ilgisinden mutluluk duyduk. Vatandaşlarımızla hep birlikte el ele vererek daha yeşil ve güzel bir Manavgat oluşturmak için çalışmalarımız devam edecek" dedi. Etkinliğe Manavgat İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömür Ozan Çakal da katılarak destek verdi.