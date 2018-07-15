Manavgat'ta 15 Temmuz programı

MANAVGAT Müftülüğü tarafından düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Özel Programında, Kuran kurslarında eğitim alan çocuklar gösteri sundu.



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Manavgat Müftülüğü tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde 15 Temmuz Şehitlerini Anma Özel Programı düzenlendi. Programda Müftülüğe bağlı Kuran kurslarında eğitim alan çocukların hazırladıkları gösterilerle 15 Temmuz şehitleri anıldı. Programa Kaymakam Mustafa Yiğit, Müftü Mustafa Atilla, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir, Manavgat Asayişine Yardım ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Niyazi Ünal, din görevlileri, Kuran kursu öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Çağlayan Camii Kuran kursu öğrencisi Süleyman Arslan'ın Kuran tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasını yapan Müftü Mustafa Atilla, İslam dininde peygamberlikten sonra erişebilecek iki yüksek makamın olduğunu söyledi. Bu makamların şehitlik ve gazilik olduğunu kaydeden Müftü Atilla, sözlerini söyle sürdürdü:



"Özellikle Allah yolunda mücadele ve vatan savunmasıyla özdeşleşen bu iki makam İslam'ın başlangıcından beri Müslümanların en önemli değerleri olmuştur. Yüce Rabbimiz ayetinde, 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin, hayır onlar diridirler lakin siz bunu bilemezsiniz' demektedir. Peygamber efendimiz de şehitliğin ve gaziliğin ne kadar yüce bir mertebeye değer olduğunu ifade etmişlerdir. 1071'de Malazgirt zaferiyle Anadolu'yu bizlere vatan yapan anlayış aynı anlayıştır. 1453'de bir çağ açıp kapatan anlayış aynı ruhla anlayıştır. 1923'de Kurtuluş Savaşı'nda yılanı ve düşmanları denize döken anlayış aynı ruh ve anlayıştır ve en son 15 Temmuz 2016 gecesinde terör örgütü FETÖ ve yandaşlarının ülkemizin birliğine ve milli iradeye yönelik başlattıkları darbe girişimlerini akim bırakan anlayış aynı ruh ve anlayıştır. Bu milletin evlatları kadınıyla, erkekleriyle, yaşlısıyla genciyle başkomutanının emrine amade olmuş, devletini, vatanını, bayrağını, esasını ne derece önemsediğini ve gerektiğinde bu değerler için canını seve seve feda edebileceğini büyün dünyaya göstermiştir."



Müftü Atilla'nın konuşmasının ardından programda sinevizyon gösterisi izlendi, Kuran kursu öğrencileri tarafından şiirler okundu ve 4- 6 yaş öğrencilerinin hazırladığı 15 Temmuz'u anlatan drama sahneledi. Program, öğrencilere Müftü Atilla tarafından çeşitli hediyelerin verilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Atatürk Kültür Merkezi'nin girişine kurulan pamuk şekeri standında, programa katılan çocuklara Alime Hatun Camii cemaati tarafından pamuk şekeri ikramında bulunuldu.