Manavgat Şelalesinde su seviyesi yükseldi, turist bayram etti

HAVA sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği şu günlerde, Manavgat Şelalesi alışılmamış görüntülere sahne oluyor. Manavgat ırmağı üzerinde bulunan barajlarda enerji üretimi yapılması nedeniyle ırmakta su seviyesi yükselirken, Manavgat şelalesi de yükselen sular seviyesiyle adeta çağlamaya başladı. Yükselen su seviyesi sebebiyle şelale yanındaki seyir teraslarını su basarken şelaleye gelen turistler bu durumu değerlendiriyor. Ayakkabılarını çıkararak suya giren turistler bir taraftan serinlerken, diğer taraftan şelalenin eşsiz manzarası önünde hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmiyor. Manavgat ırmağında yaz aylarında su seviyesinin yüksek olmasına az rastlandığını belirten esnaf, barajlarda üretim yapıldığında su seviyesinin yükseldiğini, üretimin durmasıyla birlikte seviyenin düştüğünü dile getirdiler.