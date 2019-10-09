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Manavgat Şelalesi'nde kitap okuma etkinliği

Manavgat'ta bulunan dünyaca ünlü Manavgat Şelalesi'nde İlçe Halk Kütüphanesi öncülüğünde kitap okuma etkinliği düzenlendi.

ANTALYA 09.10.2019, 13:42
Manavgat Şelalesi'nde kitap okuma etkinliği
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MANAVGAT'TA kitap okuma kültürünü arttırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren İlçe Halk Kütüphanesi, 'Her Zaman ve Her Yerde Kitap Okunur' projesi kapsamında Manavgat Şelalesi'nde gerçekleştirdiği etkinliğe vatandaşların yanı sıra özel bir okulun 5'inci ve 6'ncı sınıf öğrencileri de katıldı.Manavgat İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Hidayet Oktay, kitap okumanın yeri ve zamanının olmadığını belirterek, şelalede gerçekleştirdikleri etkinliğin farklı bir ortam olması nedeniyle ilgi gördüğünü söyledi. Müdür Oktay, etkinliğe şair ve yazar Halil Yıldırım'ın katılarak öğrencilerle deneyimlerini paylaştığını belirtti.

#Manavgat #manavgat şelalesi #kitap okuma etkinliği
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