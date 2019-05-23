Manavgat OSB için ilk adım atıldı

MANAVGAT Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit ile birlikte MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş, Antalya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne müracaat ettiler. Kaymakam Yiğit ve Başkan Boztaş OSB kurulumu için, Antalya Valiliği Yatırım İzleme Daire Başkanlığı (YİKOB), Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Manavgat Belediyesi olur yazısı, bölge planları, raporlar ve Organize Sanayi bölgesinde yatırım yapmak isteyen 125 yatırımcının talep forumları ile birlikte dilekçeyi Antalya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mahmut Kaplan’a teslim ettiler. Müdür Kaplan, Kaymakam Yiğit ve Başkan Boztaş’a hayırlı olması dileğinde bulundu.



“OSB’nin kurulması üretim, istihdam ve ihracata katkı sağlar”

MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş, Manavgat’ın hayali ve özlemi olan OSB’nin kurulması için ilk adımı atıklarını belirterek Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit ile birlikte Antalya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne müracaat ettikleri söyledi. Boztaş, “İlçeye OSB kurulması ile şehrimiz ekonomisi çeşitlenecek, üretim, istihdam ve ihracata katkı sağlayacaktır. Üretimin artması ile ilçe ekonomisinin daha da güçlenecektir. OSB’nin kentimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



6000 istihdam öngörülüyor

OSB müracaat edilmeden önce yatırımcılardan ön talep formu aldıklarını kaydeden Boztaş, “Ön talebe çeşitli sektörlerden 125 yatırımcımız müracaat etti. Öngörülen istihdam sayısı 6000 kişi, talep edilen arsa büyüklüğü 1.078.000 metrekare, öngörülen kapalı alan 543.430 metrekaredir” diye konuştu.