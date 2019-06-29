Manavgat Motosiklet Festivali'nde Manga çoşkusu

ULUSLARARASI Manavgat Motosiklet Festivali'nin 3. gününde 22 motosikletin katıldığı motosiklet güzellik yarışması düzenlendi. Jüri üyeleri, Gökmen Şen'e ait 1998 model özel işlemeli Harley Davidson motosikleti birinci seçti. Dereceye giren diğer motosikletçilere de çeşitli hediyeler verildi. Gün içinde Türkiye Motokros şampiyonu Birkan Polat da festivalde güvenli alanda izleyenlere motosiklet gösterisi sundu. Ünlü motosikletçi yaptığı birbirinden ilginç ve tehlikeli hareketlerle adeta nefesleri kesti. Akşamüstü Kolombiyalı motosiklet grubu da kafeste motosiklet gösterisi sundu. Motosiklet gösterilerinin ardından akşam ise Özgür Şarkılar grubunun sahnesinden sonra Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: "Bugün bir arada bulunup bu kadar keyifli eğlenebilen, bu kadar çağdaş, aydın gencin mutluluk tablosunu görmek kendimi güvende hissetmemi sağladı. İyi ki varsınız. Buradaki bu güzel birlikteliğe koyduğunuz katkı önemli. Türkiye’ye örnek olacak şekilde bir araya gelen bu topluluğun çağdaş, hoşgörü, sevgi içinde bu güzel ortamların nasıl doğrulabileceğinin en güzel örneğini sergilediniz. Bu etkinliğin 10 yıl önce başlamasını hatırlıyorum. 1000 kişilerle başlamıştık. Eleştiriler aldık. Ama dünkü kayıtlar Manavgat Motosiklet festivalinin bir arada 30 bin kişiyi ağırladığını tarihe geçti. Festivalimizi, bu aşamaya getiren sizlersiniz. Sizin sayenizde bu birliktelik yaşanıyor. Ülkemizin her zamankinden fazla hoşgörüye ihtiyacı var. Bu ülkenin çıkarları adına ortak hareket etmemizi gerektiren özel dönemlerden geçiyoruz. Etkinlikler, festivaller diyerek geçmeyin. Bu etkinlikler ulusal duruşumuzun, istediğimiz zaman bir arada duracağımızın en güzel örneğidir. Manavgat sevgi, hoşgörü ve sahiplenme kenti. Bu ülkenin en güzel kentlerinden birisi. Dönem boyunca bu etkinliklerimiz devam ediyor. Önümüzdeki süreçte Barış Suyu Festivali, Side festivalimiz de yapılacak. Hayatın zorlukları içinde boğuşan insanlarımızın bu etkinliklerde yorgunluğunu attığına inananlardanım. Ama bu etkinliklerin bu noktaya gelmesi sırasında emeği olanlara teşekkür ediyorum. Emekçi belediye çalışanlarımıza, Manavgat Motosiklet Kulübüne, buraya gelip stant açan işletmeci arkadaşlarımıza, sizin güvenliğiniz için sabahlara kadar çalışan emniyet, güvenlik ve jandarmadaki dostlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Motosiklet tutkunları çok güzel şeylere layık. Sizlerin huzurla kentlerinize dönmeniz önemli. Umuda sevgiye ihtiyacımız var. Bir dostumuz kısa süre önce ne demişti. Herşey çok güzel olacak. Herşey çok güzel oldu. Ve sizlerle beraber çok güzel olmaya devam edecek. Birlikteliğinize teşekkür ediyorum.” Başkan Sözen’in ardından ünlü Manga grubu sahneye çıktı. Manavgatlılar 2 saat boyunca unutulmaz bir konser deneyimi yaşadı