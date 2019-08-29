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Manavgat Jandarma Komutanı göreve başladı

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na atanan Jandarma Yarbay İlker Özcan görevine başladı.

ANTALYA 29.08.2019, 11:20 Melike Temir
Manavgat Jandarma Komutanı göreve başladı
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BUGÜNE kadar Ankara, Şırnak, Kütahya, Batman, Kayseri ve Van'da çeşitli jandarma birliklerinde görev yapan Yarbay İlker Özcan, tayin döneminde Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atandı. İzmit'te 1976 yılında dünyaya gelen Jandarma Yarbay İlker Özcan, 1994 yılında Maltepe Askeri Lisesi'nden, 1998 yılında da Kara Harp Okulu'ndan mezun olarak Jandarma Genel Komutanlığı'nda göreve başladı. Evli ve 1 çocuk babası olan Jandarma Yarbay İlker Özcan İngilizce biliyor.

#Manavgat Jandarma Komutanı #Manavgat #Yarbay İlker Özcan
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