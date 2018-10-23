Manavgat'ın Haritası Kent Meydanına işleniyor

KÖHNE görüntüsüyle kenti kapatıp ağırlaştıran Balık Hali'nin yıkımından sonra aynı yerde Manavgat Belediyesi tarafından başlatılan Kent Meydanı’nda, otopark ve çevre düzenleme çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor. Toplam 6 bin 60 metrekarelik alanda yapılan Manavgat Kent Meydanı düzenlemesi kapsamında Manavgat'ın illüstrasyon haritası mozaik taşlarla işleniyor.170 metrekare mozaik kaplama yapılan haritada çevre ilçeler, Side’nin bulunduğu bölge, trafik akışı, kent meydanın bulunduğu nokta gibi yerler gösteriliyor. Ayrıca, projenin alt katında da 2 bin 944 metrekare alan da, otopark için ayrıldı. Engelli otoparkı da dahil, 150 araçlık otopark alanında ayrıca dışarıda 25 araçlık cep otoparkı alanı da oluşturuldu.

Yeni nefes alanı

Projede, amfi terası, ırmak kenarı seyir terası, ahşap seyir terası, ahşap yürüyüş yolu, kent mobilyaları ile oturma alanları, yansıma havuzu, modern aydınlatma, kaldırım düzenlemesi gibi bir çok yenilik ile vatandaşlara yeni bir nefes alanı kazandırılacak. Kent Meydanı Projesi, Manavgat Köprüsü, Tugayoğlu Caddesi ve Irmak Kenarı Yürüyüş Yolunu birbirine bağlayarak bir omurga görevi görecek.

Sözen: “Muhteşem bir görüntü ortaya çıkacak”

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Son derece modern bir mimariyle tasarladığımız, Kent Meydanı'mıza, Manavgat'ımızın illüstrasyon haritasını mozaik taşlarla işliyoruz. Çalışma tamamlandığında muhteşem bir görüntü ortaya çıkacak. Kent Meydanı projemiz ile eski balıkhane alanı atıl durumdan kurtulacak ve kentimiz hak ettiği alana ve görünüme kavuşacak. Vatandaşlarımız ırmağı daha kolay izleyebilecek ve kentimize yeni bir nefes alanı kazandırılacak. Projemizi en yakın zamanda siz değerli Manavgat halkı ile buluşturacağız” dedi.