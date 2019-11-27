Manavgat Emniyet Müdürü Özgönül’den, Gazipaşa Emniyet Müdürü Akbıyık’a plaket
Manavgat Emniyet Müdürü Mustafa Akbıyık, Gazipaşa Emniyet Müdürü Mehmet Akbıyık’a Manavgat’ta görev yaptığı süreçte özverili çalışmaları nedeniyle plaket takdim etti.
ANTALYA 27.11.2019, 13:37
4. SINIF Emniyet Müdürü olarak Manavgat Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Mehmet Akbıyık, 2010-2019 yılları arasında Manavgat Emniyet Müdürlüğü bünyesinde değişik birimlerde görev yaptıktan sonra Ekim ayında 3. Sınıf emniyet müdürlüğüne terfi etmiş ve Gazipaşa Emniyet Müdürlüğüne atanmıştı. Yaklaşık 2 aydır Gazipaşa Emniyet Müdürü olarak görev yapan Mehmet Akbıyık, Manavgat Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül’ü makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Manavgat Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, Mehmet Akbıyık’a Manavgat’ta görev yaptığı süre içerisinde mesai mefhumu gözetmeksizin özverili çalışmalarından dolayı plaket takdim etti. Özgönül, Akbıyık’a yeni görevinde başarılar diledi.
18°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
Namaz Vakti 27 Kasım 2019
|İmsak
|06:17
|Güneş
|07:41
|Öğle
|12:50
|İkindi
|15:27
|Akşam
|17:49
|Yatsı
|19:08
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|12
|24
|2. Trabzonspor
|12
|22
|3. Başakşehir
|12
|22
|4. Fenerbahçe
|12
|21
|5. Beşiktaş
|12
|21
|6. Malatyaspor
|12
|19
|7. Alanyaspor
|12
|19
|8. Galatasaray
|12
|19
|9. Göztepe
|12
|16
|10. Gaziantep FK
|12
|16
|11. Denizlispor
|12
|14
|12. Çaykur Rizespor
|12
|14
|13. Gençlerbirliği
|12
|13
|14. Konyaspor
|12
|13
|15. Kasımpaşa
|12
|12
|16. Antalyaspor
|12
|12
|17. Ankaragücü
|12
|9
|18. Kayserispor
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|12
|24
|2. Ümraniye
|12
|21
|3. Akhisar Bld.Spor
|12
|21
|4. Erzurum BB
|12
|21
|5. Bursaspor
|12
|20
|6. Menemen Belediyespor
|12
|20
|7. Fatih Karagümrük
|12
|19
|8. Balıkesirspor
|12
|18
|9. Keçiörengücü
|12
|18
|10. Adana Demirspor
|12
|15
|11. Altay
|12
|15
|12. Giresunspor
|12
|13
|13. İstanbulspor
|12
|12
|14. Boluspor
|12
|10
|15. Osmanlıspor
|12
|10
|16. Altınordu
|12
|10
|17. Adanaspor
|12
|9
|18. Eskişehirspor
|12
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|13
|37
|2. Leicester City
|13
|29
|3. Man City
|13
|28
|4. Chelsea
|13
|26
|5. Wolverhampton
|13
|19
|6. Sheffield United
|13
|18
|7. Burnley
|13
|18
|8. Arsenal
|13
|18
|9. M. United
|13
|17
|10. Tottenham
|13
|17
|11. Bournemouth
|13
|16
|12. Brighton
|13
|15
|13. Crystal Palace
|13
|15
|14. Newcastle
|13
|15
|15. Aston Villa
|13
|14
|16. Everton
|13
|14
|17. West Ham
|13
|13
|18. Norwich City
|13
|10
|19. Southampton
|13
|9
|20. Watford
|13
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|13
|28
|2. Real Madrid
|13
|28
|3. Sevilla
|14
|27
|4. Atletico Madrid
|14
|25
|5. Athletic Bilbao
|14
|23
|6. Real Sociedad
|14
|23
|7. Getafe
|14
|21
|8. Granada
|14
|21
|9. Levante
|14
|20
|10. Valencia
|14
|20
|11. Osasuna
|14
|19
|12. Villarreal
|14
|18
|13. Deportivo Alaves
|14
|18
|14. Real Valladolid
|14
|17
|15. Real Betis
|14
|16
|16. Eibar
|14
|15
|17. Mallorca
|14
|14
|18. Celta de Vigo
|14
|12
|19. Espanyol
|14
|9
|20. Leganés
|14
|6