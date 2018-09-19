Manavgat Belediyesi'nden öğrencilere destek

MANAVGAT Belediyesi, yeni eğitim yılı öncesinde içerisinde bir öğrencinin ihtiyaç duyabileceği tüm kırtasiye malzemelerinin bulunduğu çantaları ilçede eğitim gören öğrencilere dağıtmaya devam ediyor. Çantalar aynı zamanda kentin 78 kırsal mahallesindeki öğrencilere de ulaştırılıyor. Aileler çanta yardımından, öğrencilerin okuduğu okullardan alacakları öğrenci belgesi ile Manavgat Belediyesi Sosyal Yardım İşlerin Müdürlüğüne müracaat ederek faydalanabilecek.

EĞİTİME TAM DESTEK

Bu zamana kadar kırtasiye yardımından faydalanan aileler, eğitime verdiği destekten dolayı Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e teşekkürlerini iletti. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Dağıtılan çantalar içerisinde öğrencilerin kırtasiye ihtiyacını karşılayabilecek malzeme bulunuyor. Kentimizde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere her konuda olduğu gibi eğitim konusunda da verdiğimiz destek aralıksız devam edecek. Yeni başlayan eğitim yılı dolayısıyla öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.