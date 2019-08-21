Manavgat Belediyesi'nden Ilıca'ya kaldırım

MANAVGAT Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in talimatları doğrultusunda çalışma gerçekleştiren Fen İşleri ekiplerinin, Gömeçli mevkiinde bulunan 218'inci ve 223'üncü sokakta sürdürdüğü kaldırım çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte mahalle halkı rahat bir nefes alacak. Bölge halkı taleplerine cevap veren Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e teşekkür etti. Başkan Şükrü Sözen, "Mahalle halkımızdan gelen istek ve talepleri en hızlı şekilde değerlendirip, halkımıza ayrımsız ve ayrıcalıksız hizmet sunma anlayışıyla görevimizi yapıyoruz. Çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak kaldırımlarımızı halkımızın kullanımına açacağız. Çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir" dedi.