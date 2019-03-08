Manavgat Belediyesi elektriğini üretecek

MANAVGAT Belediye Başkanı Şükrü Sözen, ilçede güneş santrali kurmak için proje hazırladıklarını söyledi. Ön hazırlıklarını yaptıkları güneş enerji santralinin Düzağaç Mahallesi'ndeki 181 ada 4 parselde bulunan 53 bin metrekarelik alanda inşa edileceğini kaydeden Başkan Sözen, "Projelendirilen tesiste 3MW(mega watt) enerji üretim kapasitesine sahip güneş enerji santrali inşa edilecek. Kurulum yatırım maliyetini 5-6 yılda karşılayacak bu tesis sayesinde Manavgat Belediyesi, kendi elektriğini kendisi üreten bir belediye olarak aylık ortalama 400 bin TL tasarruf yapacak. Bu para belediyenin kasasında kalacak. Ayrıca ilerleyen süreçte Manavgat halkının uygun koşulda elektrik kullanmasının önü de açılacak" dedi.

GÜVENLİ SOLAR PARKLAR

Oluşturacakları solar parklar ile de Manavgat'taki yürüyüş bantlarında ve parklarda aydınlatmaların tamamını güneş enerjisinden sağlayacaklarını kaydeden Başkan Sözen, şunları söyledi:

"Parklara ve caddelere tesis edilecek aydınlatma elemanlarının tamamının üzerinde kendi ihtiyacını karşılayabilecek ölçüde fotovoltaik panel bulunacak ve aydınlatma için enerji, bu paneller tarafından sağlanacak. Park içerisinde solar pergolalar bulunacak. Bu şekilde enerji konusunda dağıtım şirketine bağlı olmayan konsept parklar yapılacak. Park alanları ve caddelere yeni sistem kamera, aydınlatma ve güvenlik ağlarının kurulumunu zaten yapmakta olan belediyemiz, önümüzdeki süreçlerde bu yapılanmayı artırarak kentin tamamına kuracak ve Manavgat'ın tamamının daha aydınlık ve güvenli olmasını sağlayacak."

SÖZEN; AYLIK GİDER 400 BİN TL

Başkan Şükrü Sözen, en büyük iddialarının sürdürülebilir enerji olduğunu kaydetti. HES'lere, kömür kullanımına ve doğayı tahrip edecek enerjilere karşı olduklarını belirten Başkan Sözen, "Elektrik giderlerinin bütçelerde azımsanmayacak bir tutarı var. Bunu çok aşağılara çekmek istiyoruz. Bu amaçla elektrik ihtiyacımızı en verimli, en doğal ve geri dönüşebilen kaynaklardan elde etmeyi amaçlıyoruz. Güneş paneli, güneş pili ile dönüşen-değişen dünyayı yakalayarak şehrimizin ihtiyaçlarını çağdaş yöntemlerle karşılayacağız" dedi

'Büyük Manavgat' hedefleri için çalıştıklarını kaydeden Başkan Sözen, "Kendi enerjinizi üretmek zorundasınız. Manavgat Belediyesi'nin aylık ortalama elektrik sarfiyatı 400 bin TL. Düzağaç bölgesindeki 53 bin metrekarelik alanda hayata geçireceğimiz projemizle elektrik giderinden kurtulacağız ve önümüzdeki Manavgat halkının uygun koşulda elektrik kullanmasının önünü açacağız. Tüm bunları yeni dönemde hayata geçireceğiz" diye konuştu.