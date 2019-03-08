Manavgat'a yaşam merkezi

MANAVGAT Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Belediye Başkan adayı Şükrü Sözen, Manavgat'ın doğusunda, Çeltikçi Mahallesi'nde projesini hazırladıkları Manavgat Yaşam Merkezi'nin şehrin kalbi olmaya aday bir proje olduğunu söyledi. Yayla, Emek, Salkımevler, Kütüklü, Yenimahalle ve Çeltikçi mahallelerinin ortasına 49 bin metrekarelik alanda kurulacak alanın genç-yaşlı-çocuk-kadın gruplarının ortak yaşam alanı olacağını da belirten Başkan Sözen, proje içinde 3-5 yaş arası kreş, gündüz yaşlı bakım merkezi, aile danışma merkezi, hobi- meslek edindirme kursları, konferans salonları, sergi salonları, spor sahaları, kaykay ve paten parkı, amfi tiyatro, buz paten pisti, kafeterya ve benzeri alanların yer alacağı söyledi. İnsan odaklı bir kompleks oluşturulacağını vurgulayan Başkan Şükrü Sözen, "Manavgat'ta tam teşekküllü bir yaşam merkezimizin olması gerekir. Bu bağlamda kültür ve gençlik merkezlerimiz, danışma merkezlerimiz hizmet veriyor. Ancak oluşturacağımız Yaşam Merkezi'miz farklı ve bütüncül bir yapıda olacak. İçinde konferans salonları, spor aktiviteleri, aile danışma merkezleri, kreşlerin bulunduğu 7'den 70'e tüm insanlarımızın kendinden bir parça bulacağı özel bir yer olacak. Fakültenin, yüksek okulumuzun da olduğu bir alanda olduğu için üniversiteli öğrencilerimiz de yararlanabilecek" diye konuştu.