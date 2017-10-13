manavgat a mesire alanı

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'inde katıldığı törenle inşasına başlanan Manavgat Türkbeleni Projesi'nde çalışmalar sürüyor. Toplam 30 milyon lira bedelle ihale edilen ve 353 dekar alanda yapılan Türkbeleni Mesire Alanı projesi, 16 bin metrekare kapalı alan, 2 bin kişilik amfi tiyatro, konferans salonu, kafe, sergi alanları, kır lokantaları, gezi alanları, spor parkur ve alanlarından oluşuyor. Proje kapsamında Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait yangın gözetleme kulesi inşaatı tamamlandı.

30 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Proje için 30 milyon liralık yatırım yapılacağını kaydeden Ak Parti Manavgat İlçe Başkanı Hasan Öz, 2018 yılında tamamlanmasının ardından Türkbeleni'nin Manavgat'ın çekim merkezi olacağını belirtti. Türkbeleni mevkiinde 2013 yılında büyük bir yangın çıktığını hatırlatan Başkan Öz, "Yangında zarar gören alanlara 8 bin 315 ağaç, 7 bin 452 çalı dikeceğiz. Bütün çalışmalar engellilere uygun tasarlandı. Mesire alanında iki noktadaki 3 adet yatay asansör ve Türkbeleni için tasarlanan traktörler, duraklardan yolcuları alarak alan içinde ulaşımı sağlayacak" dedi. Yine alanda adrenalin, eğlence ve spor parkurlarından oluşan çocuk ve yetişkin macera parkları, çocuk oyun alanları, basketbol, tenis ve badminton sahaları, 2 bin 500 metre uzunluğunda yürüyüş ve koşu parkuru bulunduğunu da ifade eden Başkan Öz, "İnsanların gezinti yapabileceği ve çevresinde dinlenebileceği bin 350 metrekare büyüklüğünde havuz ve gezinti köprüleri bulunuyor" dedi.

MANAVGAT'A YENİ BİR YAŞAM MERKEZİ

Türkbeleni'ne 60 metre yüksekliğinde Türk bayrağının dikileceğini ifade eden Hasan Öz, “Alanda yapısal olarak gençlik ve ASMEK eğitim merkezi; sosyal tesis, ofisler ve ibadethane ve insanların konser, eğlence gibi ihtiyaçlarını karşılayacak 2 bin kişilik amfi tiyatro, 130 kişilik konferans salonu, fuaye, derslikler, laboratuvarlar, sergi alanı, çocuk odası ile birçok aktiviteyi karşılayacak. Projeyle bulunan sanat, kültür, spor ve eğlence mekanlarıyla genci, yaşlısı, çocukları ile 7'den 77'ye tüm Manavgat halkı yeni bir yaşam merkezine kavuşacak" dedi.