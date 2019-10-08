Manavgat'a Atık Getirme Merkezi kuruldu

MANAVGAT Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Sanayi Mahallesi'nde bulunan yerleşkeye 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi kurdu. 1306 metrekarelik alanda kurulan merkez 13 atık ünitesinden oluşuyor. Üniteler kağıt-karton atıkları, plastik atıklar, cam atıklar, atık pil ve akümülatörler, bitkisel atık yağlar, elektronik atıklar, tehlikeli atıklar, tekstil atıkları, ömrünü tamamlamış lastik atıkları, ahşap atıkları, kullanılmayan kanser ilaçları ve hacimli atıklar olarak belirlendi.

VATANDAŞ TELEFONLA ULAŞABİLECEK

Tesiste toplanan 13 türden atığın, türlerine göre ayrılarak lisanslı tesislere gönderileceği belirtildi. Sadece konutlardan alınacak atıklar için özel bir ekip kuran Manavgat Belediyesi atıkları vatandaşların evinden almak suretiyle bu işlemi gerçekleştirecek. Manavgat Belediyesi hizmetin eksiksiz ve kesintisiz devamı için telefon hattını da hizmete açtı. Vatandaşların Sanayi Mahallesi 2058 Sokak No 4'te bulunan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne bizzat giderek atıklarını bırakabilecekleri ya da 0242 778 10 56 numaralı telefon hattını arayarak belediye ekiplerini yardıma çağırabileceği bildirildi.

'ÇEVRECİ PROJELERİMİZ ARTACAK'

Belediye Başkanı Şükrü Sözen, hayata geçirilen Manavgat Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nin Manavgat'ın doğasını ve çevresini korumaya yönelik yapılan bir çalışma olduğunu belirterek, vatandaşların artık daha güvenli şekilde kullanmadıkları malzemeleri teslim edebileceği bir yeri kurduklarını söyledi. Başkan Sözen, "Sanayi Mahallesi'nde kurduğumuz merkezimizin faaliyete geçmesiyle birlikte kent halkımız kullanmadığı malzemelerini belediye ekiplerimize güvenli şekilde teslim etmeye başladı. Çevreci projelerimiz aynı doğrultuda devam edecektir" dedi.